…E intanto Rebic si è definitivamente preso il Milan: il 50% dei gol del 2020 è suo

Ante Rebic sembrava un ectoplasma, ma l’arrivo di Ibra lo ha trasformato nel braccio bionico perfetto per il Milan di Pioli. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio al croato, autore dell’esatta metà delle reti segnate dai rossoneri nel nuovo anno, cinque su dieci, dopo gli appena due nelle precedenti ventisei. Un cambio di rotta davvero notevole, e chissà che il Milan non decida poi di riscattarlo, andando a rimpinguare le casse della Fiorentina con il 50% della spesa…