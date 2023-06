E’ il giorno X, iniziato l’esodo viola. E c’è chi si farà 10 ore d’auto

Oggi è il giorno della partenza per tanti tifosi viola. Domani alle ore 21 - scrive La Nazione - Praga è pronta per accogliere quasi 6000 fiorentini (oltre ai 3000 senza biglietto), che arriveranno nella capitale della Repubblica Ceca con aerei, macchine e pulmini noleggiati. Chi non viaggerà in aereo, partirà già oggi nel tardo pomeriggio o in prima serata. D’altronde in auto ci vogliono almeno 10 ore per raggiungere la capitale ceca. Una scelta che la maggior parte ha deciso di prendere per dividere i costi di benzina e autostrada, nonostante la durata del viaggio che metterà a dura prova i tifosi. Ma d’altronde per assistere ad una finale che mancava da 33 anni questo e altro. Per chi ha deciso di andare in aereo, le varie associazioni hanno organizzato dei voli charter. E’ il caso dell’associazione «Soloviola» ad esempio, che si è occupata di mettere a disposizione dei tifosi due voli in partenza da Bologna e da Pisa, con oltre 400 passeggeri. C’è anche chi arriverà in aereo a Dresda, cittadina tedesca distante da Praga circa 1 ora e 50. Come testimoniato da alcune foto sui social, alcuni tifosi si trovano nella capitale ceca già da ieri, per godersi una breve visita del centro della città.