Il Corriere dello Sport non ci sta. Ieri la Lega Calcio ha assegnato i premi ai migliori giocatori della stagione (LEGGI I NOMI DEI PREMIATI), ma al quotidiano non va giù che il migliore in assoluto sia Paulo Dybala. Ciro Immobile, si legge, ha fatto meglio per distacco, tanto che ha battuto l’argentino nella categoria attaccanti. La Lega ha messo le mani avanti adducendo le statistiche come arbitro imparziale della contesa, ma leggiamo di come Immobile abbia portato alla Lazio ben 23 punti, superato solo da Ronaldo per incisività sulla classifica. Allora come si spiega il premio a Dybala? O con la militanza nella Juve, o con l’errata lettura dei numeri.