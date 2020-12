Sulla pagine de La Nazione il punto di mercato per l’attacco della Fiorentina. Messa in conto la partenza di Cutrone, la dirigenza gigliata sta lavorando per rimpiazzarlo. Tramontati i nomi di Llorente e Milik (il polacco vuole una big), restano sulla lista i profili di Scamacca, Caicedo e Pavoletti. Tutti e tre sono graditi a Pradè, ma dipenderà molto dalle richieste dei rispettivi club di appartenenza. L’appuntamento per il primo vero vertice di mercato viola sarà dopo la Befana. Comprare durante la sessione invernale non è mai semplice. A centrocampo il nome di Nainggolan, vecchio pallino viola, deve essere tenuto d’occhio. Soprattutto se saranno concretizzate le uscite di Eysseric e Montiel in prestito. Tutte le schede degli obiettivi Viola su Tuttitalenti.com

