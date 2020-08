E’ ancora sfida Torino-Fiorentina: i granata ci provano per Piatek

Krzysztof Piatek (SCHEDA), non rientra nei piani dell’allenatore Bruno Labbadia, tanto che la società ha deciso di metterlo in vendita per monetizzare dopo la spesa importante fatta nel mercato di gennaio. Per Tuttosport, il Torino è intenzionato a provarci. Troppo grande la tentazione di trovare un partner tatticamente perfetto per Andrea Belotti. Per lo stesso giornale infatti il Gallo è sempre più blindato da Cairo, per il quale è considerato incedibile (Anche se la Fiorentina non molla la presa). L’idea della dirigenza granata è quella di percorrere la strada del prestito con diritto di riscatto. L’Hertha Berlino però pretende l’obbligo. La soluzione temporanea è il punto fermo della strategia di Davide Vagnati. Un prestito, magari con l’opzione per il riscatto, fugherebbe ogni dubbio che la società ha sull’attaccante, visto anche il rapporto non idilliaco con l’allenatore Giampaolo. La palla passa all’Hertha Berlino, deciso ad ascoltare anche le sirene di Roma e Fiorentina .

