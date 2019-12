E anche Pradè finisce sotto esame: gennaio mese decisivo, la conferma è da guadagnare

Nel mese di gennaio Daniele Pradè si gioca il futuro. Dopo Montella adesso c’è lui sotto la lente d’ingrandimento e la conferma per il prossimo anno è tutta da guadagnare, anche perché a giugno scadrà il contratto e l’opzione per il rinnovo è a favore della società. Sul suo conto pesano Pedro e Lirola, costati 25 milioni in due e finora incapaci di offrire il contributo sperato, ma anche Boateng, Pulgar e Badelj. Le attenuanti non mancano, come il tempo avuto a disposizione, poi ci si è messo il destino, con gli infortuni di Chiesa e Ribery. Lo scrive il Corriere Fiorentino.