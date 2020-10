E adesso come schierare la Fiorentina? Tre opzioni, Iachini deve scegliere

Con un centravanti dal mercato la squadra sarebbe stata più quadrata, ma adesso bisogna affidarsi alle punte che in organico ci sono già. Vlahovic dovrà giocare più spesso, Cutrone continuerà a cercare luce. Dietro di loro, una rosa in grado, sulla carta, di cambiare veste tattica molto agevolmente in base all’avversario, anche grazie alle cinque sostituzioni. Tre le opzioni. Il 3-5-2, base delle prime tre giornate, che presenta come nodo la posizione di Amrabat, apparso spaesato al centro della mediana. Forse meglio affiancargli Duncan nel 4-2-3-1, per formare una cerniera a protezione della difesa a quattro (o a tre e mezzo, come piacerebbe a Sousa) dietro a Callejon, Castrovilli e Ribery. Eppure Iachini non pare voler rinunciare alla difesa a tre, per cui l’ultima alternativa è un 3-4-3 con Amrabat e Castrovilli nel mezzo. Lo scrive La Nazione.

COMMISSO SORRIDE: LA FIORENTINA HA TRATTO IL MASSIMO DALLA VICENDA CHIESA