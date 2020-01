E a parte Cutrone? Si lavora su due profili. Il punto sulle uscite

La Fiorentina punta Alfred Duncan (SCHEDA), ma vuole capire quali siano le condizioni del ghanese, uscito per infortunio nella gara fra Genoa e Sassuolo. Iachini chiama a sé il suo pupillo, che in estate sognava un trasferimento, e il muro a parole dei neroverdi non spaventa. Più indietro l’alternativa Meité (SCHEDA).

Per Bonifazi (SCHEDA) c’è la concorrenza dell’Atalanta, forte anche su Caldara, e un esborso non indifferente: 15 milioni. Ma l’investimento verrebbe ripagato dalla giovane età del difensore azzurro, caratteristiche molto importanti per Commisso. Sul fronte uscite, Dabo dovrebbe rimpiazzare Kurtic alla SPAL; su Ranieri Empoli in vantaggio su Pescara, Pordenone e Cremonese, su Cecherini il Pisa. Sottil resta, Cerofolini è destinato alla Casertana. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.