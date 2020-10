Vlahovic ha accettato la sfida. Ora deve dimostrare il suo valore

Questa mattina sul Corriere Dello Sport troviamo un approfondimento legato a Dušan Vlahovic. Il giovane attaccante serbo della Fiorentina ha vissuto – e sta vivendo – un periodo particolare. Il mercato, nonostante tante sirene, non lo ha portato lontano dai viola, ma gli ha concesso anzi un’altra chance di dimostrare il suo valore sul campo. Quel campo che non solo gli ha permesso di tornare al gol contro la Sampdoria, ma lo ha fatto spesso e volentieri accreditare come uno dei migliori 2000 in circolazione. Dovrà sgomitare per far parte dei titolari, ma ormai c’è abituato: l’anno scorso era partito bene sia con Montella che con Iachini, prima di calare vistosamente e quasi non giocare più. Ora inizia un’altra storia, con la certezza di restare ancora in viola: ripartire dalla prova con i blucerchiati sarà un punto importante della sua stagione in Serie A.