Dunga: “La Fiorentina ha un’identità. Chiesa? Commisso ha lanciato un messaggio chiaro”

Sulle pagine de La Nazione troviamo un’intervista all’ex viola Dunga. Alcuni passaggi: «Mi piace questa Fiorentina perché ha dato fiducia a tanti ragazzi della Primavera. Questo le garantisce un’identità, elemento che oggi è un valore aggiunto. Se mi rivedo in qualche viola? No, ma mi piace molto Chiesa. Può diventare il simbolo su cui costruire un progetto ambizioso per il futuro. Commisso ha lanciato un messaggio chiaro: a Firenze potrà togliersi parecchie soddisfazioni, più che altrove. Ribery? Può essere una chioccia ideale per Chiesa e Castrovilli».