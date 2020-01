Centrocampo: Duncan pista complicata, Pradè studia le alternative

Chiusa l’operazione Cutrone, il mercato della Fiorentina è in rapida evoluzione. Il prossimo obiettivo è un centrocampista completo da regalare a Iachini il prima possibile. Il nome in cima alla lista è quello di Alfred Duncan, mediano del Sassuolo richiesto dallo stesso tecnico gigliato. Secondo quanto riportato da Repubblica, la richiesta del Sassuolo è di circa 20 milioni di euro. In settimana sono attese novità. Il giocatore, dopo aver trovato meno spazio rispetto al passato, vorrebbe cambiare maglia. I neroverdi hanno aperto ad una cessione, ma non fanno sconti sul cartellino. Pradè studia piste alternative, che al momento rispondono al nome di Meitè (Torino) e Fofana (Udinese), entrambi meno costosi rispetto al ghanese.