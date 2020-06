E’ stato tra i primi ad essere cercato e tra gli ultimi acquisti ad essere chiuso lo scorso gennaio. Adesso, Alfred Duncan, il centrocampista mancino tanto voluto da Iachini, si prepara a fare la differenza fin dall’inizio. Archiviati i fastidi fisici dopo lo stop muscolare di inizio anno, prima del lockdown – scrive La Nazione – era diventato uno degli imprescindibili, in un percorso in crescendo. Sì, perché dopo i 71 minuti giocati contro la Samp a metà febbraio, con Milan e Udinese è stato uno dei perni del reparto. Nella volata finale, quella per archiviare la pratica salvezza, tocca a lui trovare il giusto equilibrio nel mezzo, aspettando davvero di colorare il futuro di viola, in linea con le ambizioni della proprietà.

(…)

E’ pronto allo scatto per il salto di qualità definitivo, quello che chiede a se stesso di fare, anche per provare a mettersi davvero sulla scia degli idoli di sempre, da Xabi Alonso fino a Guti, elemento capace di coniugare in campo la qualità sopraffina alla sostanza delle sue giocate. Ha cercato di imparare un po’ da tutti i giocatori con cui si è ritrovato a lavorare, a cominciare da Thiago Motta, compagno ai tempi dell’Inter ed ora l’unica cosa che conta è coniugare il tutto nella migliore sintesi possibile, per essere semplicemente Alfred Duncan che a fine stagione sarà riscattato dal Sassuolo in virtù dell’obbligo stabilito a gennaio.