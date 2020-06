Duncan l’amuleto: zero sconfitte in quattro mesi e mezzo… e tre partite

Alfred Duncan, arrivato in viola alla fine del mercato di gennaio, è sempre stato in cima alla lista degli obiettivi della Fiorentina, fin da quando si è cominciato a parlare del mercato di gennaio. La Gazzetta dello Sport rivela che il nome del ghanese era presente in tutte le probabili formazioni sulle scrivanie degli uomini-mercato gigliati. Il tecnico Iachini lo conosce e ha spinto molto per il suo arrivo, non esitando a schierarlo subito, appena smaltito l’infortunio che gli ha fatto saltare Juve e Atalanta. In totale solo tre partite, tutte da titolare, una vittoria con la Samp (1-5) e due pareggi contro Milan e Udinese. Pare che il Mister non ne voglia fare a meno: la Fiorentina, contro il brescia, ripartirà anche da lui.

IL LUNGO POST DI DUNCAN CONTRO IL RAZZISMO