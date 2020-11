Duncan in cerca di rilancio, con Prandelli arrivano più occasioni?

Ma che fine ha fatto Duncan? Solo 16 minuti in campo, nei finali contro Sampdoria e Roma, dopo la prima da titolare col Torino per il ghanese. Un ruolino di marcia desolante che ricalca quello di Joshua Brillante nella stagione ’14/’15. Voluto da Iachini, pagato 14 milioni di euro, adesso l’occasione è quella di scalare le gerarchie con l’arrivo di Prandelli. Non che abbia giocato male, le poche volte che ha giocato, anzi. La scelta del modulo e soprattutto degli interpreti lo ha penalizzato, adesso però si apre una nuova pagina. Lo scrive La Nazione.

E INTANTO IL REAL MADRID SI MUOVE PER… PEDRO