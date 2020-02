Duncan, il tassello che mancava nel centrocampo viola. Con lui fisicità e più alternative

Su La Repubblica questa mattina si legge di come un giocatore come Alfred Duncan, arrivato a Firenze nella finestra di mercato invernale, sia in grado di dare più soluzioni tattiche ad un tecnico come Iachini ed una squadra come la Fiorentina.

Duncan fin dai primi giorni ha trovato subito spazio nello scacchiere di Iachini garantendo apporto fisico, corsa ed una discreta capacità di impostazione nel far ripartire la propria squadra. Se Pulgar e Badelj si giocano una maglia da titolare ogni domenica, con un Castrovilli inamovibile, la terza maglia a centrocampo se l’è presa e se la prende Duncan che è sempre più certezza. Dal 3-5-2 al 4-3-3 Iachini adesso può mischiare le proprie carte in base agli avversari che gli si presentano davanti ogni domenica.