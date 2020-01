Duncan, il Sassuolo resiste e chiede ancora 20 milioni. Sottil possibile contropartita

E’ il centrocampo il reparto sul quale la Fiorentina vuole investire maggiormente per regalare il giocatore che serve a Beppe Iachini. Come scrive La Nazione, da lunedì 27 il mercato entrerà veramente nel vivo, e il giocatore con cui i contatti sono già stati avviati e approfonditi per Alfred Duncan (SCHEDA) ma la richiesta del Sassuolo – 20 milioni – spaventa. Tredici presenze, un gol quest’anno e cinque assist, anche se non è un titolare fisso i neroverdi considerano il ghanese un top player visto che ancora non hanno abbassato le richieste. Considerando il “sì” che Pradè ha strappato al calciatore, dalla prossima settimana si tornerà all’assalto. Per ammorbidire le richieste del Sassuolo possibile il coinvolgimento di Sottil; se salta Duncan invece occhi ancora su Meité.