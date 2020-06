Duncan: “Il futuro della Fiorentina è roseo. Voglio un gol da Europa. Razzismo? Assurdo nel 2020”

Il centrocampista viola Alfred Duncan ha parlato a La Gazzetta dello Sport.

Sul razzismo

«I razzisti andrebbero isolati. Trovo assurdo che nel 2020 possano ancora essere fatte distinzioni per il colore della pelle, l’appartenenza religiosa, le scelte di vita e altro. Le persone andrebbero apprezzate per quello che fanno, non per come appaiono. Quello che mi fa più piacere è che ho visto in questi giorni uomini e donne di tutte le etnie che, pacificamente, sfilano insieme per affermare che siamo tutti essere umani. Un’onda che continuerà finché non verrà sconfitto questo nemico comune a tutti. Sono molto contento della mobilitazione generale per affermare l’uguaglianza, ma non si può rispondere alla violenza con altra violenza»

Sulla Fiorentina

«Brescia? Sarebbe fondamentale vincere. Vorrebbe dire ripartire sulla falsariga di quanto stavamo facendo prima dello stop. È una partita molto importante. Iachini mi ha aiutato tanto dandomi tanti consigli preziosi. Commisso ha grandi ambizioni per il club. Sono certo che il futuro della Fiorentina sarà roseo e questo mi entusiasma. Un gol da segnare? Quello che vale l’Europa».