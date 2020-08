Duncan e Ceccherini, un allenamento da… tori. Le parole del personal trainer

I giocatori sono al lavoro anche in vacanza e come scrive il Corriere dello Sport vengono monitorati costantemente dal trainer milanese, Alessandro Frustaci. Tra gli atleti viola sotto il suo occhio troviamo Alfred Duncan e Ceccherini. Il metodo al quale si sono sottoposti, BullWorkout”, è definito dal trainer come “Un allenamento da tori. Molto duro, ma che permette loro di alternare con il giusto mix lo sforzo fisico all’attività di recupero, specie dopo una coda di stagione in cui le squadre si sono trovare a giocare ogni tre giorni”.