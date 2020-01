Duncan ancora in cima alla lista, ma ballano 7 milioni

Alfred Duncan (SCHEDA) del Sassuolo è ancora il primo nome per il centrocampo della Fiorentina, con il giocatore che piace molto alla dirigenza viola e a Beppe Iachini. Secondo quanto riporta La Repubblica, però, la trattativa in questo momento è in fase di stallo, con gli emiliani che continuano a chiedere 20 milioni, e i viola che non arrivano oltre i 12-13. Saranno decisivi i prossimi giorni, dove si intensificheranno le trattative, con il giocatore che ha già detto si alla Fiorentina, e il Sassuolo che può lasciarlo partire senza stretta necessità di sostituirlo. Gli altri nomi da tenere in considerazione per il centrocampo sono Fofana dell’Udinese e Meitè del Torino.