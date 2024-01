Due rinforzi prima della Supercoppa: Italiano ci spera, ma serve un miracolo

Su questo piano la società è al lavoro da giorni, l’obiettivo resta quello di consegnare almeno un paio di elementi a Italiano, uno in attacco e uno in difesa

Così mentre la Fiorentina è riuscita a mantenere il passo cambiando volto e fisionomia, in campionato ma anche nelle coppe, adesso l’allenatore aspetta l’arrivo di volti nuovi, forze fresche che consentano rinnovate rotazioni e soluzioni tattiche. Su questo piano la società è al lavoro da giorni, l’obiettivo resta quello di consegnare almeno un paio di elementi a Italiano, uno in attacco e uno in difesa, ma riuscire a chiudere le trattative prima della partenza per l’Arabia, dove il 18 gennaio i viola giocheranno la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, non sarà così semplice. Lo riporta il Corriere Fiorentino.