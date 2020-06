Due partenze sicure sulle fasce e a centrocampo: tutti i nomi per la Fiorentina

Punto mercato su La Repubblica questa mattina in edicola. Oltre alle manovre possibili in difesa, sul quotidiano ritroviamo anche alcune altre idee per la Fiorentina che verrà. Pradè deve fare i conti con un paio di partenze sicure e sta cercando di monitorare i nomi migliori sul mercato. Quasi certo, infatti, l’addio di Terzic: per sostituirlo piacciono Spinazzola della Roma (SCHEDA) e Fares della Spal (SCHEDA).

Anche a centrocampo si può sfogliare la margherita. Se appare vicino l’addio di Badelj – non certo indimenticabile il suo ritorno a Firenze – i viola non mollano Paquetà del Milan (SCHEDA) già seguito da tempo. Al nome del brasiliano nelle ultime ore si è aggiunto anche quello di Carrascal del River Plate (SCHEDA), che però ha un costo elevato di circa 20 milioni.