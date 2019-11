Due ore concitate per calmare le acque: Chiesa, ora testa al campo

Un chiarimento e la tregua con la possibilità di arrivare, non si sa entro quando, a un rinnovo di contratto. Così il Corriere Fiorentino apre sull’incontro tra Pradè, Barone ed Enrico Chiesa per approcciarsi al futuro di Federico. Due ore di chiacchierata (a tratti concitata) per cercare di calmare le acque tra l’infortunio post-Nazionale e Verona. “Mettere da parte le questioni personali e pensare al campo” l’input dei dirigenti viola: al momento nessuna risposta definitiva tra le parti, ora si punta infatti a recuperare il calciatore per la sfida con il Lecce di sabato sera.