Due momenti topici: la negligenza di Ikoné e Jovic, come se fosse tutto normale

"Al minuto 24 occasione per il Toro: tiro di Singo, respinta centrale di Terracciano, la palla resta in mezzo all’area dove piomba Vlasic che non riesce a colpirla bene e l’occasione sfuma. Fermando l’immagine si vede Ikone, fermo, impalato al limite dell’area che segue l’azione con le braccia aperte, come se quanto sta accadendo non fosse di suo interesse, ma era lui il viola più vicino a Vlasic, toccava a lui provarci. Niente. Ikone (pagato 15 milioni per segnare 2 gol e piazzare 2 assist in questo campionato), è stato titolare fisso nelle ultime 9 partite. Altro momento topico: il gol sbagliato da Jovic per lentezza pachidermica. Se un centravanti si fa soffiare il pallone in quel modo, all’altezza del dischetto del rigore, da un difensore (Zima) di 190 centimetri per 79 chili, quindi non proprio uno scoiattolo, ha tutte le ragioni del mondo per disperarsi, mettersi le mani nei capelli, maledire una zolla o lo stesso avversario. Guardate Jovic, non fa una piega, si rialza e corricchia. Come fosse tutto normale".