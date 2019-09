Due generazioni a confronto: Ribery e Montiel, uniti dal pallone

Diciassette anni di differenza. Mica male per un club di calcio: Ribery (36 anni) ha deciso di rimettersi in gioco in maglia viola, Montiel (19) è invece uno dei nuovi talenti di questa Fiorentina. Un parallelismo che il Corriere Dello Sport mette in risalto, ripartendo dalla comune passione per il calcio: l’uno lo insegna, l’altro lo impara. Ne è cosciente Franck che i suoi gesti e le sue parole serviranno da insegnamento prezioso per i tanti giovani e lavora duro, magari per esserci già con la Juve. E Montiel impara, fa assist e segna nell’estate della sua Fiorentina. Con un maestro in più, di fronte a un rettangolo verde la differenza si annulla e si pensa solo a giocare.