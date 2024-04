Due finali perse, una beffa urticante: la rivincita di Italiano

Nella scorsa stagione, Italiano ha accarezzato per due volte il primo trofeo, ma non gli è andata bene. La sua Fiorentina è stata finalista sia in Coppa Italia sia in Conference, e ha perso in tutte e due le partite, contro Inter e West Ham. Una beffa urticante, non è usuale che due Coppe sfumino nel giro di due settimane, ed è dura farsene una ragione. L’Atalanta di Gasperini è stata finalista di Coppa Italia in due occasioni, nel 2019 contro la Lazio e nel 2021 contro la Juve: sconfitte amare sia nell’uno sia nell’altro caso. Gasp all’Inter aveva visto sfumare anche la Supercoppa italiana del 2011, contro il Milan di Allegri. Gasperini ha sfiorato l’ingresso nelle semifinali di Champions nell’edizione del 2020, ristretta a causa del Covid, battuto per 2-1 dal Psg nei quarti. Italiano e Gasperini sanno come si scala una Coppa, ma finora hanno fallito nell’ultimo metro. Grazie a questa semifinale uno dei due ci riproverà e per l’uno o per l’altro non sarà facile avvicinarsi a una nuova finale, con il fardello di puntate precedenti sfavorevoli. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.