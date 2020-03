Due anni senza Davide, la Fiorentina ricorda il suo capitano

Sono già passati due anni dalla scomparsa di Davide Astori, anche se il numero 13 viola non se ne è realmente mai andato, rimanendo fortemente impresso nel ricordo di tutti coloro che l’hanno conosciuto. Come racconta il Corriere dello Sport, mentre la Fiorentina sta, per ironia della sorte, cercando di capire se giocherà ad Udine in questo weekend, oggi dedicherà integralmente la giornata al suo capitano. Don Massimiliano, cappellano del club, svolgerà una funzione all’interno del centro sportivo, tra i due allenamenti fissati per la giornata, dove saranno presenti tutti, eccezion fatta per Commisso che è ancora negli USA. Anche il sito ufficiale della Fiorentina, nella giornata di oggi, avrà delle grafiche speciali, e sarà tutto dedicato ad Astori.