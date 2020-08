DS Casertana: “Mi piace Illanes, ma non credo sia pronto. Ottimi rapporti con la Fiorentina”

Il direttore sportivo della Casertana, Salvatore Violante, ha fatto il punto sugli obiettivi di mercato del club, soffermandosi anche sul difensore di proprietà viola Julian Illanes, che nell’ultima stagione ha giocato nell’Avellino: «Escludo l’interesse per Bangu, mi piace tanto Illanes, ma credo sia pronto per giocare in B. Se dovessero esserci degli spiragli, faremo valere il nostro ottimo rapporto con la Fiorentina», si legge sul Corriere dello Sport.

Leggi anche – TRE GIOCATORI PER CASTROVILLI, DA ROMA NON MOLLANO