Dribbling in Serie A: sul podio due giocatori della Fiorentina

Il Corriere dello Sport analizza i dribbling in Serie A. In testa alla classifica a quota 21 ci sono il giocatore del Lecce, Filippo Falco, e il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli. Sul gradino più basso del podio c’è, con 20 dribbling riusciti fin qui, niente meno che Franck Ribery. Il campionato italiano è quello con meno dribbling: non arrivano in media a 30 in una partita. Più o meno come in Spagna. In Francia sono 34,2, in Germania 33,9, in Inghilterra 33,5.