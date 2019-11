Dragowski, via i dubbi. Il polacco sta diventando un leader

Troppo freddo, Bartolmiej Dragowski. Dietro a quegli occhi gelidi e a quel ghigno granitico la critica non ha visto scorrere un sacro furore. Ma dopo la sconfitta soffertissima con la Lazio qualcosa è profondamente cambiato e il polacco ha stupito tutti per il modo in cui il polacco è uscito dal Franchi, trasformandosi in un… ghiaccio-bollente. Così il Corriere dello Sport – Stadio analizza il momento del portiere viola, che non deve far rimpiangere i grandi n° 1 del passato. Le incertezze che lo hanno contraddistinto nella sua prima parte di esperienza in viola stanno lasciando il posto a un ragazzone che sta diventando leader della difesa, che domani senza Pezzella e Caceres si appoggerà sulle spalle sue e di Milenkovic (miglior difensore in Europa sotto porta): un numero 1 – nonostante il 69 sulle spalle – assoluto, come ai vecchi tempi.