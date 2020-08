La Nazione si concentra sui portieri della Fiorentina. Ci sono tre posti per sei giocatori: Dragowski, Terracciano, Brancolini, Chiorra, Lafont e Cerofolini (a questi va aggiunto anche il 2000 Ghidotti, che rientrerà dalla Pergolettese).

I big

Terracciano gode della fiducia di Iachini che sta valutando se assegnargli fin da settembre il ruolo da titolare (sono in corso le manovre per un prolungamento di altri due anni) a patto però che Dragowski chieda di essere ceduto: l’infortunio alla schiena che il polacco si è trascinato per tutta la coda della stagione ha fatto pensare ad un’esclusione con risvolti di mercato ma per adesso, nonostante le sirene della Premier, la Fiorentina non sembra convinta di volersi privare del suo 69. Se invece il giocatore manifestasse la voglia di cambiare aria, verrà accontentato.

I baby

Per Brancolini e Chiorra tutto verrà deciso solo dopo la finale di coppa Italia Primavera, in programma il 26 agosto. Chi sembra avere più offerte (dalla C) ad oggi è Chiorra, anche se l’entourage starebbe spingendo per permettere al portierino di fare un anno da titolare col gruppo di Aquilani.

Più incerto il destino di Brancolini, che dopo l’esordio in A attende ancora un incontro col club per parlare di futuro (prima però si giocherà con l’Under 19 l’accesso all’Europeo). Di sicuro uno dei due partirà, visto che sono entrambi del 2001 e dunque fuoriquota per la categoria Primavera.

Cerofolini, dopo il recupero dal ko al crociato e le otto presenze con la Casertana, è quello che ha meno richieste e da fine agosto si aggregherà alla Fiorentina. Lafont rispetterà il secondo e ultimo anno di prestito al Nantes, col quale si è distinto come uno dei migliori portieri della Ligue 1