Imbattibilità: Dragowski sfida Donnarumma. Rinnovo in arrivo?

La Nazione si concentra su Bart Dragowski. Contro l’Udinese è riuscito a tenere la porta inviolata per la settima volta dall’inizio della stagione ed ora spera di riuscire ad incrementare il suo record, magari davvero cominciando ad insidiare Gigi Donnarumma che, per quanto con due gare giocate in meno, guarda tutti dall’alto delle 10 partite da imbattuto. La sfida, in questo senso, potrebbe diventare doppia. Sì, perché il club rossonero avrebbe messo nel mirino proprio il portiere polacco che la scorsa estate ha prolungato con la Fiorentina fino al 2023. Drago piace un po’ ovunque, anche in Inghilterra. Dalla Premier lo hanno seguito a lungo la passata stagione, quando vestiva la maglia dell’Empoli: osservatori inglesi erano spesso al Castellani, ma alla fine ha vinto la voglia del ragazzo di provare ad imporsi in viola, lì dove effettivamente non aveva mai potuto contare sulla continuità. In pochi mesi ha convinto tutti, scettici inclusi, dimostrando la propria abilità un po’ in ogni modo, anche nell’intercettare i rigori (…). Non è escluso che si possa lavorare anche ad un ulteriore prolungamento, dopo quello di un anno fa arrivato direttamente in America.