Dragowski ritrova Iachini: un rapporto speciale dopo i mesi di Empoli

Di nuovo insieme. Da una parte Bartolmiej Dragowski, che un anno fa ha cominciato a scrivere da Empoli la sua ascesa sul palcoscenico del calcio che conta, dall’altra Beppe Iachini, chiamato ad invertire un trend che vede la Fiorentina ancorata ai due soli punti in classifica messi insieme da novembre ad oggi. Alla prima al Castellani riuscì a tenere la porta inviolata, ma non ce la fece a festeggiare la permanenza in Serie A dell’Empoli. Come scrive La Nazione oggi ha voglia di riscatto, si è subito messo a studiare come frenare i prossimi avversari. Per Iachini non è una sorpresa: questa sua voglia di mordere il mondo l’aveva già conosciuta.