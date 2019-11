Dragowski è pronto: il polacco prova a prendersi tutta Firenze

La settima difesa del campionato, scrive Stadio, è motivo di soddisfazione in casa viola, e il merito è in gran parte di Bartlomiej Dragowski. Il 22enne, a suon di parate decisive, soprattutto al Franchi (chiedere a Lasagna, Gervinho, Correa) sta dissipando ogni dubbio nei propri confronti. Eppure c’è una piccola parte della tifoseria che ancora non è convinta, che mugugna quando sbaglia il rinvio o fa scelte non azzeccate in presa o in uscita. Piccolezze, ma si può migliorare ancora.

Certo i tempi in cui era Drago a sbuffare per la troppa concorrenza e qualche prestazione non all’altezza ormai sembrano lontanissimi. Adesso sì, Dragowski può veramente prendersi Firenze.

L’articolo completo nel quotidiano in edicola.