Dragowski allontana le sirene di mercato. Fiorentina pronta ad allungare il contratto

Una sfida vinta dalla Fiorentina e, soprattutto, grazie sua perseveranza. Bartolmiej Dragowski si è preso a suon di parate la porta viola, e come scrive Tuttosport, la società potrebbe già rivedere l’accordo che lega il portiere polacco al club fino al 2023. Il contratto del n° 69 può essere allungato di un anno, fino al 2024 – come Castrovilli -, per allontanare le sirene di mercato dall’estremo difensore. A Dragowski ci ha pensato il Milan (in caso di addio di Donnarumma) ma anche alcune squadre di Premier e Bundesliga. La Fiorentina ha però deciso: sarà lui a difendere i pali anche nella prossima stagione, quella dell’attacco all’Europa.