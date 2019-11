Dragowski/2: “Cagliari non deve più ripetersi. Il nostro un problema di testa”

“Europa? Sarebbe bello, ma è inutile pensarci. L’obiettivo è vincere ogni domenica. Tagliare tanti piccoli traguardi, significa centrare quello grosso”. Ha le idee chiare Bartolmiej Dragowski, che al Corriere Fiorentino racconta sogni ed obiettivi. La batosta di Cagliari è stato un “incidente che non deve più ripetersi” ma in settimana sono stati analizzati gli errori insieme a Montella e il portiere non vede la sconfitta come una bocciatura. E la società si è fatta sentire? “Ci siamo confrontati a fine partita, eravamo tutti incazzati, ma nessuno ha alzato la voce”.

Anche perché la squadra è giovane, ma “non ci sono bambini qua”. Dall’esperienza di Caceres a quella di Ribery (“quando lo abbiamo preso non ci credevo”) i senatori ci sono. Ma con alcune assenze sono subentrati problemi di testa: “Quando abbiamo perso Lirola e Careres inconsciamente abbiamo perso sicurezze, e siamo scesi in campo con un po’ di paura”.