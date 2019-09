Dov’è la vittoria? E l’occasione è di quelle dal valore doppio

In vista del ritorno del campionato, il Corriere Dello Sport non manca di sottolineare il deciso bisogno di vittoria della Fiorentina nel proprio stadio. I viola, infatti, non centrano il segno ‘1’ dal 16 dicembre dello scorso anno, quando arrivò il successo sull’Empoli. Passi la Coppa Italia e la vittoria sul Monza, nelle nove gare di Montella sulla panchina viola sono arrivati due pari e sette sconfitte. Il calendario è impietoso, ma la classifica e il morale non aspettano: la Fiorentina vuole tornare a vincere, seppur contro un avversario di assoluto livello.