Donadel: “Amrabat è sovrumano, pare voglia spaccare il mondo. Non avrà problemi”

Marco Donadel, che oggi allena l’Under 16 della Fiorentina, ha parlato a L’Arena di Amrabat, che dalla prossima stagione vestirà la maglia gigliata: “Ha una forza quasi sovrumana, sembra vada piano e invece poi accelera. Va ovunque, è cattivo. Non avrà problemi lui, mi dà l’idea di essere un tipo deciso e di personalità. La differenza la fa la voglia. E lui pare desideri spaccare il mondo“.

Donadel ha parlato anche dell’ex compagno Pazzini, sostenendo che vorrà sentirsi protagonista, perché ormai legge le azioni in anticipo ed è difficile smettere. Gente come lui e Toni fa e faceva gol con la sigaretta in mano.