Domani saranno sei anni in maglia viola per Milenkovic. Titolare col Verona?

La giornata di domani per Milenkovic non potrà essere una data come le altre, visto che il serbo festeggerà il sesto anno dal giorno del suo esordio assoluto in viola. Era il 22 dicembre del 2017 quando Stefano Pioli lo schierò titolare a Cagliari e domani, molto probabilmente dal primo minuto Milenkovic proverà ad interrompere anche il digiuno del gol. Infatti negli ultimi cinque campionati il serbo era sempre andato in rete prima di Dicembre. Accanto a lui domani sera dovrebbe esserci Quarta permettendo così a Luca Ranieri di tirare per un match il fiato. Quello che di base non cambierà sarà la richiesta da parte di Italiano di provare a mantenere la porta inviolata per la terza volta nelle ultime quattro gare di campionato. Una vittoria domani significherebbe mantenersi in zona Champions in attesa di Bologna-Atalanta e Roma-Napoli. Lo riporta il Corriere dello sport.