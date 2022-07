Dodò non segua le orme dell’ultimo terzino brasiliano a Firenze

Nel periodo storico in cui la Fiorentina sta aspettando l'arrivo di un terzino destro brasiliano, Dodò, La Nazione corre indietro con la memoria e ripesca la figurina di Gilberto, vero e proprio flop, prelevato dal Botafogo nel 2015 per 2 milioni e lasciato andare nel 2019 alla scadenza del contratto. Prestiti in ogni dove, Verona, Latina, Brasile. Poi arriva il Benfica che lo paga 3 milioni e lo rilancia, e ora ne vale 5. Misteri del calcio... Ma il paragone con Cafu li accomuna. Ecco, andrebbe bene anche una via di mezzo.