Dodo-Ikone: operazione rilancio. Scontro con Theo Hernandez e Leao

Il Corriere dello Sport scrive oggi riguardo a Milan-Fiorentina, concentrandosi sui due duelli che probabilmente si terranno sulla fascia: quello tra Dodo-Ikone e The Hernandez e Leao. Sugli esterni a disposizione di mister Italiano ha investito molto la Fiorentina, quindici milioni (14+1 di bonus e 15 per cento sulla rivendita futura) per Ikoné, acquistato a gennaio dal Lille, e diciotto milioni (14,5+3,5 di bonus) per Dodo, preso a luglio dallo Shakhtar, ed è per questo che i viola puntano molto anche per il futuro su questi due giocatori. Finora, però, non hanno reso per quelle che erano e sono ancora le aspettative di tutto l’ambiente, anche se di recente entrambi hanno dato segnali di essere sulla strada giusta. E domani a San Siro sarà un'ulteriore prova per loro per alzare l'asticella, dato che da avversari sulla fascia incontreranno Theo Hernandez e Leao, entrambi annunciati al rientro dal primo minuto dopo rispettivamente il turno di squalifica scontato e l'inizio in panchina a Cremona. Come scrive il quotidiano, molto del piano della Fiorentina di uscire indenne da Milano passa per quello che sarà il doppio duello sulla quella fascia, la destra della Fiorentina e la sinistra del Milan, dove appunto Dodo e Ikone se la dovranno vedere con Theo Hernandez e Leao. Vero, il brasiliano ex Shakhtar è stato fermato dalla lesione al polpaccio rimediata l’11 settembre a Bologna che gli ha impedito di entrare pienamente nei meccanismi della squadra, ma progressivamente, grazie alle ultime sei partite giocate dall’inizio consecutivamente in campionato e quella contro il Basaksehir in Conference League, sta recuperando la condizione, e ciò è dimostrato anche dall’assist a Bonaventura per l’1-0 a Marassi contro la Samp. Stessa solfa per Ikone, che sta ottenendo sempre di più la fiducia di Italiano. Il tecnico da La Spezia in poi lo ha schierato titolare, ed il francese entra sempre più spesso dentro alle azioni viola con le qualità che gli sono riconosciute e richieste, e che finora aveva espresso solo in parte. Quale miglior occasione dunque per il terzino e l'esterno viola per prendersi la Fiorentina se non quella di mettere in campo una prova convincente a Milano contro i campioni di Italia e contro due mostri sacri come The Hernandez e Leao? Adesso sta a loro.