Dodo’, Castrovilli, Terzic, Duncan e Cerofolini: è la domenica delle prime volte

La domenica delle prime volte, la chiama il Corriere Fiorentino. Quando in autunno le cose non andavano, i continui cambiamenti sembravano uno dei punti deboli della squadra, che pareva annaspare in cerca di certezze. Adesso, invece, la certezza arriva spesso da chi viene impiegato per dare respiro ai cosiddetti titolari. Primo gol in Serie A per Dodò e Terzic, primo in Serie A in stagione per Castrovilli (a quota due in Conference League) e Duncan. Non solo, ha fatto il suo debutto Michele Cerofolini che non giocava da un anno.