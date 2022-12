Dodò /2: “Che risate con Cabral e Igor. Nico bravo, ma la sua musica…”

Dodò e il ricordo della guerra in Ucraina: "Le bombe su Kiev, il bunker dove sono rimasto con i compagni di squadra e De Zerbi"

Non solo Fiorentina. Dodò racconta anche parte della sua vita e delle sue passioni nella seconda parte dell'intervistarilasciata alla Nazione. "Le bombe su Kiev, il bunker dove sono rimasto con i compagni di squadra e l’allenatore, De Zerbi. Una persona straordinaria". Questo il suo ricordo della guerra in Ucraina, esperienza terribile. Nonostante ciò, anche lui cercò di aiutare chi aveva bisogno. Infatti, come racconta il terzino viola, tra qualche giorno arriverà a Firenze la coppia che lo aiutò in Ucraina durante questi momenti duri. Un gesto davvero importante.

Brasile e i suoi compagni — Ottimo il suo rapporto con gli altri giocatori della Fiorentina, soprattutto con Cabral e Igor: "I tifosi ci salutano volentieri, ci chiedono foto, ci dicono che hanno fiducia nella squadra viola". Senza dimenticare la famiglia, che Dodò raggiungerà in Brasile per Natale. Poi, c'è la nazionale. Il suo obiettivo è chiaro, molto chiaro: "Nel 2026 ci sarà al Mondiale, non ho dubbi". Il terzino viola era tra i preconvocati, ma il lungo infortunio gli ha impedito di volare in Qatar. Là dove Rodrygo e Vinicius non sono riusciti a battere la Croazia. Non due nomi a caso, visto la bell'amicizia che gli unisce.

Basket e musica, che passioni — Dodò coltiva varie passioni, come quella del Basket. "Quando sono casa e ho un attimo di tempo, la tv corre subito sul football americano e sul grande basket. L’Nfl mi piace da matti... che spettacolo". Poi c'è la musica, essendo lui un gran ballerino. Passione in comune con NicoGonzalez anche se a volte, l'argentino è abbastanza insistente: "Nico ci martella con la musica spagnola. La mette sempre e sempre al massimo volume. Se mi piace? Una volta gli ho chiesto che brano era quello che avevamo sentito in palestra...me l’ha girato e l’ho fatto sentire in auto a mia moglie. Non vi dico la sua reazione". Cibo? La bistecca è entrata nel suo cuore, ma un piatto di spaghetti è qualcosa a cui non potrebbe mai dire di no.