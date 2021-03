La notizia dell’assegnazione dei diritti tv per la nostra Serie A a DAZN è stato un vero e proprio scossone. Dopo anni di monopolio targato Sky e Tele+ può essere definito un risultato storico. Lo afferma Tuttosport nella sua edizione del giorno che ribadisce come questa svolta sia soprattutto merito dei tanti yankee ormai presenti nel campionato italiano. L’ago della bilancia è stato, in questo caso, il presidente giallorosso Dan Friedkin che ha optato per il sì a DAZN andando ad aggiungersi alle altre società favorevoli. Fra queste, c’è anche la Fiorentina di Rocco Commisso. E proprio Commisso ha giocato un ruolo decisivo, scrive il quotidiano, nell’assegnazione dei diritti per il nostro campionato negli USA. La Lega incasserà infatti una cifra superiore del 33% rispetto allo scorso triennio per la trasmissione della Serie A Oltreoceano.

Per quanto riguarda le trasmissioni nostrane, invece, resta ancora da assegnare il pacchetto relativo alle 3 partite in co-esclusiva. Sky ha puntato una fiche da 70 milioni. L’appuntamento in Lega è fissato per le 18:30 di domani.