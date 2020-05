Diritti tv, è battaglia: non versata la sesta rata, i club sperano nel governo. Le cifre in ballo

Fra Lega e broadcaster è in pieno svolgimento la battaglia della sesta rata dei diritti tv, quei 233 milioni di euro che Sky, Perform (Dazn) e Img (per l’estero) devono ancora versare alla Serie A nel quadro del contratto che scade alla fine della prossima stagione calcistica. Da una parte 18 (su 20) club che hanno già fatturato la cifra da contratto, dall’altra le tv che si sono rifiutate di pagare. Le società sperano anche in un decreto del governo come parafulmine giuridico per essere protetti da una richiesta risarcitoria delle tv stesse. Che chiedono uno sconto: la riduzione sarebbe di 120 milioni in caso di ripartenza e del doppio di stop definitivo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.