Diritti Tv, colpo di coda di Sky: offerta a DAZN per trasmettere le partite

La piattaforma satellitare prova fino all'ultimo a garantire agli abbonati tutta la Serie A

Avete presente il canale 209 di Sky, quello che trasmetteva le partite di DAZN mediante l'app sul decoder satellitare? Ebbene, questa soluzione potrebbe essere estesa a sette di ogni turno, dato che, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, la piattaforma streaming ha ricevuto un'offerta di mezzo miliardo di euro. Sky assicurerebbe così un veicolo, mentre il pacchetto telecronisti rimarrebbe di marca DAZN, consentendo agli abbonati di continuare a vedere tutta la Serie A. Il problema è che Tim avrebbe un accordo esclusivo con DAZN: se così fosse, non ci sarebbero margini di manovra. Inoltre la risposta dovrebbe arrivare entro l'inizio dell'Europeo, quindi in pratica tra oggi e domani.