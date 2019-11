Difesa Viola al completo, Pezzella e Caceres pronti a dar battaglia

Come riportato da Repubblica, Montella avrà di nuovo a disposizione Pezzella e Caceres per la difficile trasferta in terra sarda. Il capitano della Fiorentina torna dopo una giornata di squalifica che gli è costata la sfida interna contro il Parma, mentre l’uruguaiano sembra aver recuperato dopo alcune noie muscolari. Entrambi, insieme a Milenkovic, sono uomini di esperienza fondamentali per il reparto arretrato. Ranieri, fresco di rinnovo con la maglia Viola fino al 2024, sembra destinato alla panchina. Sulle fasce Lirola e Dalbert avranno il compito di supportare la manovra ed aiutare il centrocampo a sviluppare il gioco.