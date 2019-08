Difesa, se parte Biraghi l’obiettivo è Laxalt. Bonifazi-viola, si può: formula e cifre

Sono ore importanti anche per la difesa. L’Inter sta spingendo sull’acceleratore per avere Biraghi e la Fiorentina sta valutando le possibili alternative in quel ruolo. Un giocatore da considerare è Laxalt (CLICCA QUI per leggere la scheda su Tuttitalenti), in uscita dal Milan. Molto dipenderà anche dalla richiesta rossonera. Sull’uruguaiano c’è anche l’Atalanta, nel caso dovesse partire uno tra Gosens e Reca. Continuano i contatti con il Torino per Bonifazi (CLICCA QUI per leggere la scheda su Tuttitalenti). I viola lavorano sulla formula che potrebbe essere quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto. La valutazione complessiva è sui 15 milioni. Se dovesse arrivare, uscirebbe Ceccherini.