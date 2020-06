Difesa, lavori in corso. Milenkovic non si muove, Cistana e Rugani i sogni

In attesa del ritorno del campionato e della prima partita ufficiale dopo più di tre mesi – contro il Brescia del chiacchieratissimo Tonali – la Fiorentina studia le mosse per il prossimo mercato. Secondo La Repubblica oggi in edicola, la difesa sembra essere il reparto più monitorato dagli uomini mercato viola, che intanto dovranno discutere del futuro di Milenkovic: il serbo pare pronto a rinnovare, ma di fronte a un’offerta irrinunciabile potrebbe lasciare Firenze – ANCHE SE LUI STESSO AMMETTE DI NON ASCOLTARE VOCI – così restano di attualità alcuni altri profili. Su tutti piacciono Cistana del Brescia (SCHEDA) e Rugani della Juventus (SCHEDA), anche se nelle ultime ore si registra anche un forte interesse per Vertonghen (SCHEDA), liberabile a parametro zero. Napoli, Ajax e Betis Siviglia le altre squadre interessate al giocatore del Tottenham.