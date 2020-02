Difesa, Igor vuole la conferma ma Iachini osserverà prima Caceres. Ipotesi Castrovilli

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla probabile formazione della Fiorentina che domani affronterà l’Atalanta. In difesa con Milenkovic e Pezzella dovrebbe giocare Caceres, di rientro al campo oggi dopo due giorni in Uruguay per motivi familiari. Se non dovesse farcela, spazio a Igor che ha ben figurati a Torino. Il brasiliano potrebbe anche agire come esterno al posto di Dalbert che però è il titolare. Secondo il quotidiano ci sono chance per giocare anche per Castrovilli in mezzo al campo mentre in attacco è ballottaggio fra Cutrone e Vlahovic.