Difesa, da punto di forza a campanello di allarme. Serve riconnettersi

Su La Repubblica di oggi, un approfondimento sulla difesa viola, apparsa in difficoltà nelle ultime uscite dopo le buone prestazioni precedenti. Come scrive il quotidiano, una delle svolte preferite da Italiano era stata quella di far evolvere i difensori a veri e propri registi della manovra offensiva. Ovvero, far staccare a turno un difensore dalla linea arretrata per poter impostare a centrocampo e così arginare la linea di pressione della squadra avversaria. Una soluzione che ha portato ai viola grandi benefici, specie quando in campo ci sono stati elementi abili coi piedi come Quarta e Igor. Nelle ultime due gare, però, qualcosa non ha girato come sperato: contro il Lech Poznan, in Conference League, la Fiorentina ha concesso agli avversari troppi spazi e ha rischiato seriamente di vanificare tutti gli sforzi della gara d’andata, mentre a Monza la luce si è spenta nel giro di pochi minuti. La rimonta degli avversari, un calcio di rigore evitabile, il pasticcio tra Quarta e Terracciano che ha macchiato quella che pareva essere una vittoria in scioltezza, tutti elementi su cui riflettere. Nove gol incassati nelle ultime cinque partite sono un campanello d’allarme, perché se molto deriva dalla testa allora ecco che la squadra di Italiano dovrà riconnettersi subito. Perché giovedì a Firenze arriva la Cremonese: i viola ripartono dal 2-0 a loro vantaggio ma non dovranno commettere l’errore di pensare che la qualificazione alla finale non sia in discussione abbassando la guardia come già successo in altre occasioni.